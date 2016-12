El gabinete de Juan Vucetich: un laboratorio de experimentación. La Plata, Argentina: 1891-1901

At the end of the XIX Century, Argentina was one of the main centers for

the development of Fingerprinting as well as for its global diffusion. In the

early 1890s, Juan Vucetich (1854-1925) began exploring at the Identification

Office of the Buenos Aires Police in La Plata City (Argentina) the possibilities

offered by fingerprints for identifying repeat offenders and conduct police

investigations. By the end of the century he had managed to perfect the

Sistema Dactiloscópico Argentino [Argentine Dactiloscopic System], which

would revolutionize the identification methods at a local and regional level

and would spread in Latin America, several European countries and China.

To advance an explanation of the particular development of Fingerprinting

in Argentina and Latin America, this article analyzes the work of Juan

Vucetich during the last decade of the XIX Century. Through the study of a

number of publications, institutional sources, and personal papers it explores

the years prior to the final formulation of the fingerprint classification system.

This period is extremely rich to analyze the reception, adoption, hybridization

and innovation of police technologies. The article argues that the building

of a bureaucratic architecture and the problem solving experience acquired

before the final formulation of the Sistema Dactiloscópico Argentino constitute

key aspects for an explain of its success and rapid international diffusion.

Keywords:Juan Vucetich, Argentine Dactiloscopic System, Fingerprinting,

Police, History of Identification, Transnational History

Resumen

La identificación a través de las impresiones digitales tuvo en la Argentina

uno de sus principales centros de desarrollo y difusión. A inicios

de la década de 1890 Juan Vucetich (1854-1925) comenzó a explorar en

la oficina de identificación de la ciudad de La Plata (provincia de Buenos

Aires, Argentina) las posibilidades que estos dibujos papilares ofrecían para

la identificación de reincidentes y para la investigación policial. Hacia fines

de siglo había logrado perfeccionar el Sistema Dactiloscópico Argentino,

que revolucionaría los métodos de identificación a nivel local y regional y

se difundiría en América Latina, varios países europeos e incluso en China.

Para avanzar en una explicación del particular desarrollo de la identificación

dactiloscópica en la Argentina y en Latinoamérica, este artículo

analiza los trabajos de Juan Vucetich durante la última década del siglo XIX.

A través del estudio de una serie de fuentes institucionales, publicaciones y

documentación personal se exploran los años previos a la formulación definitiva

de su sistema de clasificación dactiloscópica, período sumamente rico

para analizar la recepción, adopción, hibridación, e innovación de técnicas

de identificación. El artículo plantea que la experiencia en la resolución de

problemas prácticos y la construcción de una arquitectura burocrática durante

el período previo a la creación del Sistema Dactiloscópico Argentino

resultan fundamentales para explicar su éxito y rápida difusión internacional.



Palabras clave: Juan Vucetich, Sistema Dactiloscópico Argentino,

Dactiloscopia, Policía, Historia de la Identificación, Historia Transnacional