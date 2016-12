Milonguitas: Tango, Gender and Consumption in Buenos Aires (1920-1940)

This paper examines gender representations conveyed in tango, showing

that its lyrics targeted consumption desire as one of the main causes for the

reprehensible behavior of milonguitas (cabaret women). While the literature

has emphasized the criticism that tango lyrics made of the changing sexual

mores and the social ascendancy phenomenon that characterized Buenos

Aires of the 1920’s and 1930’s, the paper sheds light on the less explored

fantasies of easy wealth that milonguitas embodied. Tango lyrics depicted

them as women who aspired to a prosperous life and used their sexuality

to fulfill their materialistic ambitions. Examining gender representations

conveyed in tango lyrics, as well as the few voices left by some actual

tango women, this paper aims to understand better the role of consumption

when defining womanhood, thus contributing to a growing historiography

interested in analyzing the gendered dimension of consumption from a

socio-cultural perspective.



Keywords: Gender, Women, Consumption, Tango, Argentina



Resumen

Este artículo explora las representaciones de género presentes en las

letras de tango y muestra cómo estas definen el deseo de consumo como

uno de los rasgos más reprochables en el comportamiento de las milonguitas

(mujeres del cabaret). Si bien la historiografía ha hecho hincapié en la

crítica que el tango hizo de los cambiantes comportamientos sexuales y del

fenómeno del ascenso social que caracterizó a Buenos Aires en los años

veinte y treinta, aquí se pretende analizar las menos exploradas fantasías

de riqueza que encarnaron las milonguitas. El tango las describió como

mujeres que aspiraban a una vida próspera y que usaban su sexualidad para

lograr sus ambiciones materiales. A través del análisis de representaciones

de género presentes en los tangos, como así también de las pocas voces

dejadas por algunas mujeres del tango, este artículo pretende examinar el

rol que el consumo tiene en definiciones de feminidad, para así contribuir

a una creciente historiografía interesada en analizar la dimensión genérica

del consumo desde una perspectiva sociocultural.



Palabras Claves: Género, Mujeres, Consumo, Tango, Argentina