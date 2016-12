A la vanguardia de la modernización: la incipiente formación de un campo publicitario en la Argentina durante la década de 1920

En la década de 1920, se produjo un cambio significativo en la evolución

de la publicidad comercial en la Argentina. Un grupo de agencias publicitarias

comenzó a incorporar redactores (copywriters) y diseñadores. Este

cambio llevó a que los publicitarios intentaran crear un campo profesional

de expertos y crearan una revista propia, llamada Industria. En la misma se

pueden observar los esfuerzos para concretar ese logro, que se dirigieron en

dos direcciones: la incorporación de la ciencia a sus anuncios y campañas,

así como un desarrollo de las prácticas artísticas con una impronta más

comercial en sus diseños.



Palabras Clave: Argentina, publicidad, siglo XX, agencias de publicidad,

ciencia y diseño.



Abstract

In the 1920s, there was a significant change in the evolution of commercial

advertising in Argentina. A group of agencies began to incorporate

copywriters and designers. This change led to publicists to attempt to create

a professional field in which they could be considered as experts. With this

aim, they even created their own magazine, called Industria. This publication

shows the efforts to realize this achievement, which went in two directions:

the incorporation of science to their ads and campaigns, as well as development

of artistic practices with a commercial imprint on their designs.

Keywords: Argentina, advertising, twentieth century, advertising agencies,

science and advertising design.