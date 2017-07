RAANAN REIN AND DAVID M.K. SHEININ: Muscling in on New Worlds: Jews, Sport, and the Making of the Americas. Leiden: Brill, 2014.

Joshua Nadel

Abstract

RAANAN REIN AND DAVID M.K. SHEININ: Muscling in on New Worlds:

Jews, Sport, and the Making of the Americas. Leiden: Brill, 2014.



Full Text: PDF

© 2017 Tel Aviv University