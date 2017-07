EITAN GINZBERG: Revolutionary Ideology and Political Destiny in Mexico, 1928-1934: Lázaro Cárdenas and Adalberto Tejeda. Brighton: Sussex Academic Press, 2015.

Michael J. Gonzales

Abstract

EITAN GINZBERG: Revolutionary Ideology and Political Destiny in Mexico,

1928-1934: Lázaro Cárdenas and Adalberto Tejeda. Brighton: Sussex

Academic Press, 2015.



Full Text: PDF

© 2017 Tel Aviv University