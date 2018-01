PETRA R. RIVERA-RIDEAU: Remixing Reggaetón: The Cultural Politics of Race in Puerto Rico. Durham and London: Duke University Press, 2015

Bárbara I. Abadía-Rexach

Abstract

PETRA R. RIVERA-RIDEAU: Remixing Reggaetón: The Cultural Politics of Race in Puerto Rico. Duke University Press, 2015



Full Text: PDF

© 2017 Tel Aviv University