Rodríguez Kuri, A. (2020). MATTHEW VITZ, A City on a Lake: Urban Political Ecology and the Growth of Mexico City. Durham and London: Duke University Press, 2018. Estudios Interdisciplinarios De América Latina Y El Caribe, 31(1), 131-134. Retrieved from http://eial.tau.ac.il/index.php/eial/article/view/1661