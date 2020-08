Jaksić, I. (2020). EDWARD BLUMENTHAL, Exile and Nation-State Formation in Argentina and Chile, 1810-1862. Cham: Palgrave Macmillan, 2019. Estudios Interdisciplinarios De América Latina Y El Caribe, 31(1), 142-145. Retrieved from http://eial.tau.ac.il/index.php/eial/article/view/1667