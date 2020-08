Scarpaci, J. (2020). JOSEPH R. HARTMAN, Dictator’s Dreamscape: How Architecture and Vision Built Machado’s Cuba and Invented Modern Havana. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2019. Estudios Interdisciplinarios De América Latina Y El Caribe, 31(1), 147-150. Retrieved from http://eial.tau.ac.il/index.php/eial/article/view/1670