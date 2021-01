Thomson, G. (2021). HILDA SABATO, Republics of the New World: The Revolutionary Political Experiment in Nineteenth-Century Latin America. Princeton: Princeton University Press, 2018. Estudios Interdisciplinarios De América Latina Y El Caribe, 31(2), 135-137. Retrieved from http://eial.tau.ac.il/index.php/eial/article/view/1686