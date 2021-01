McArdle Stephens, M. (2021). JOHN R. GUST & JENNIFER P. MATHEWS, Sugarcane and Rum: The Bittersweet History of Labor and Life on the Yucatán Peninsula. Tucson: University of Arizona Press, 2020. Estudios Interdisciplinarios De América Latina Y El Caribe, 31(2), 144-146. Retrieved from http://eial.tau.ac.il/index.php/eial/article/view/1692